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İlçeyi sağanak vurdu! Birçok evi su bastı, araçlar mahsur kaldı

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Güncellenme: 21:21, 06/05/2021
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İlçeyi sağanak vurdu! Birçok evi su bastı, araçlar mahsur kaldı

Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu.

Çok sayıda evde su baskını yaşanırken, hastane kavşağında araçlar sağanak nedeniyle trafikte mahsur kaldı. Türkeli Mahallesi Mani Sokak'ta bir araç yağmurun ardından akıntı ile sürüklendiği, içinde bir kişinin olduğu öğrenildi.

TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm cadde ve sokaklarda vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürürken itfaiye ve ASKİ ekipleri su basan ev ve işyerlerinde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Arslanpaşa Mahallesi Ilıcıkuyu Sokak'ta evini su basan bir vatandaş çocuklarının evin penceresine çıkarak kendilerini kurtardığını, aniden basan su nedeniyle zor anlar yaşadıklarını kaydetti. İHA

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