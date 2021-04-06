İlginç olay! Çilingir çağırmak yerine halat kullandılar

İlginç olay, Antalya’nın Serik ilçesinde yaşandı. Oturduğu ikinci kattaki dairenin anahtarını içeride unutan ev sahibi, bir genci halat yardımıyla evine soktu.

Birinci kat balkonunda beline halat bağlanan genç, üçüncü kattaki arkadaşları tarafından kilitli olan ikinci kattaki daireye doğru çekildi.

“OLDU OLDU, ÇEK ÇEK”

Bina önündeki bir kişi de halatı çeken kişileri, “Oldu, oldu çek çek. Girdi tamam, az sal” şeklinde talimatlarla yönlendirmeye çalıştı.

Arkadaşlarının gülüşmeleri arasında genç daireye girdi. O anları bir kişi cep telefonuyla görüntülerken, daire sahibinin, “Tamam aç kapıyı Turan” sözleri de kamera kayıtlarına yansıdı. DHA