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İmam nikahlı eşinin çocuklarına cinsel tacizden tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde imam nikahlı eşinin 12 ve 14 yaşındaki kızlarına cinsel tacizde bulunan İ. U. komşularının ihbarıyla gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 15:38, 26/05/2021
HaberlerGünün İçinden
İmam nikahlı eşinin çocuklarına cinsel tacizden tutuklandı

Kuşadası'nda imam nikahı ile birlikte yaşadığı Ç.G.’nin çocuklarına tacizle suçlanan İ. U.’yu  komşuları ihbar etti. İ. U.’nun 12 ve 14 yaşındaki kızları sık sık ormanlık alana götürdüğünü gören komşuları  Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerine haber verdi. Polisin gözaltına aldığı İ. U. ilk ifadesinde olayı inkar ederken, pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar ise yaşananları doğruladı. Üvey babalarının kendilerini Kirazlı Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alana götürdüğünü ve istismarda bulunduğunu anlattı.

TUTUKLANDI

Olay sonrası 12 ve 14 yaşındaki kız çocukları Aydın Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilirken, polisteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ. U. tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

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