İmamoğlu’ndan yeni otoyol müjdesi: Haziranda açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Başıbüyük-Samandıra arasında yoğunlaşan trafik akışını, yaklaşık 40 dakikadan 10 dakikaya düşürecek yol projesini 2017'de başlattı. Projede, 2017 haziranına kadar yaklaşık yüzde 60 oranında ilerleme sağladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından çalışmalar hızlandı ve proje bitme aşamasına geldi. İmamoğlu, yol inşaatının devam ettiği şantiyede Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile birlikte incelemelerde bulundu.

E-5 VE TEM HATTINDA RAHATLAMA SAĞLANACAK

İmamoğlu, İstanbul'da yoğun trafik sıkışıklarının yaşandığı belli noktalar bulunduğunu belirterek yapımı devam eden Başıbüyük-Samandıra hattının da bu yerlerden biri olduğunu söyledi. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Anadolu yakasında, E-5 ve TEM hattı üzerinde çok ciddi bir rahatlama sağlanacağını kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

– Güzergah üzerinde aynı zamanda bir takım dere ıslahı çalışmaları çok değerli oldu; taşmalar engellendi. Yaklaşık 5,6 kilometrelik bir hat; 2 gidiş, 2 geliş. Asfaltlamasından aydınlatmasına, bütün eksikleriyle inşallah bahar sonunda, haziran ayı itibariyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 30-40 dakikalık bir sıkışma hattının yerine, böyle bir 10 dakikalık yolculukla E-5'ten, Maltepe'den hemen Sancaktepe-Sultanbeyli hattına TEM yoluyla buluşma imkanı sağlayacak.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da yolun Maltepe ve çevresine kazandıracağı avantajları anlatarak “Çalışmayla, Bostanlı'dan başlayan Sancaktepe ve Sultanbeyli'ye doğru E-5'ten TEM yoluna geçen alanda çok ciddi bir rahatlık sağlayacak trafiğe. Daha önce Kartal üzerinden bağlanıyorduk. Bu yolun açılmasıyla birlikte, bölgede yaşayan hemşehrilerimiz müthiş bir rahatlığa kavuşacak” dedi.

10 DAKİKAYA DÜŞECEK

Yapımı devam eden Başıbüyük-Samandıra arasındaki yol projesi ile D-100 2 gidiş, 2 geliş bölünmüş yol olarak hizmet verecek. Maltepe Cezaevi, Maltepe Üniversitesi ve Narcity bağlantılarında toplam 3 köprülü kavşak yapıldı. Böylece, Büyükyalı ile Samandıra Kavşakları arasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde zaman zaman 1 saate kadar çıkan ulaşım süresi 10 dakikaya düşecek.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, Büyükbakkalköy Mahallesi Kemer Sokak (Çiftlik Yolu) Hayat Su ve Alkanlar Elektrik bölgesinde yer alan ve yağışlı zamanlarında taşkınlara neden olan derenin de ıslahı gerçekleşti. Çalışmayla, 200 bin metrekarelik yol; 3 kavşak; 18 bin metrekarelik toprakarme duvar; 4 bin metrekarelik taş duvar imalatı; 800 metresi kapalı kesit dere olmak üzere, toplam 3 bin 750 metrelik dere ıslahı; 15 bin metre atık su ve yağmur suyu hattı; 10 alt ve üst geçit; 7 kapalı kesit dere geçiş; 10 adet yağmur suyu menfez imalatı gerçekleştirildi.