İnatçı kedi tekneye atlayıp kıta değiştirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir balıkçının kedisi kayboldu. Kedisini bir türlü bulamayan balıkçı, kedinin başka balıkçıların teknesiyle gitmiş olabileceğini düşünerek, son zamanlara başka illerden ilçeye gelen balıkçıları aramaya başladı. Çeşitli telefonlaşmalar sonucunda kaybolan kedinin Asya kıtasında bindiği tekneyle Avrupa kıtası sınırlarındaki Tekirdağ'da olduğu öğrenildi.

BAŞKA TEKNEYE BİNDİ

Tekirdağ'a geldiği tekneyi de terk eden inatçı kedi, Süleymanpaşa Limanında bir süre gezindikten sonra İdris Şeremet'in kaptanlığını yaptığı balıkçı teknesine bindi.

Kedinin hamile olduğunu fark eden Şeremet, bir süre kediyi besledi. Daha sonra kedinin Zonguldak'ta bir balıkçıya ait olduğunu öğrenen Şeremet, Karadeniz'e balık avlanmaya çıkacağı sırada kayıp kediyi de yanına aldı.

DENİZİN ORTASINDA TESLİM ETTİ

Karadeniz'de buluşan iki balıkçı teknesi iyice yanaştıktan sonra denizin ortasında kedi sahibine teslim edildi. Kedinin sahibi de buna karşılık, İdris Şeremet'e bir kasa balık hediye ederek teşekkürlerini iletti. İHA

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