İnşaat bekçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu
İnşaatta bekçilik yapan Hakkı Sevindik (61), asansör boşluğunda ölü bulundu. Sevindik'in, kontrol sırasında üst katlardan dengesini kaybedip, düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.
Konya Meram ilçesine bağlı Arif Bilge Mahallesi Safranbolu Caddesi’ndeki inşaatta bekçilik yapan Hakkı Sevindik, sabah binaya gelen diğer işçiler tarafından asansör boşluğunda hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Sevindik’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sevindik’in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Hakkı Sevindik’in kontrol sırasında üst katlardan dengesini kaybederek, düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. DHA