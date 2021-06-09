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İnşaat işçisi feci şekilde can verdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir inşaatın 8'inci katından düşen Suriye uyruklu inşaat işçisi Mahmut Elkurdi (55) yaşamını yitirdi.

Güncellenme: 23:04, 09/06/2021
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İnşaat işçisi feci şekilde can verdi

Olay, saat 17.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 4804 Sokak üzerinde inşası süren bir binada meydana geldi.

İnşaat işçisi Mahmut Elkurdi iskele üzerinde kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip 8’inci kattan düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Elkurdi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Elkurdi’nin iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Savcının incelemesinin ardından Elkurdi’in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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