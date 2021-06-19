İnşaat iskelesinin halatı koptu, işçiler 3. kattan düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, öğleden sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi.

Osman Duman (50), Enes Duman (23), Suriye uyruklu Muhammed Emino (32) ve Mustafa Emino (35) iddiaya göre, binanın dış cephe sıvasını yapmak için iskeleyle 6 katlı binanın 3’üncü katına çıktı.

İşçiler çalışırken, halatlardan kopmalar meydana geldi ve iskelenin bir tarafı devrildi. İskeleyle birlikte üzerinde çalışan 4 işçi zemine düştü.

Yaralanan işçilere ilk müdahaleyi yapan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları Nurdağı Devlet Hastanesine götürdü.

Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alınan işçilerden Osman Duman ile Suriye uyruklu Mustafa Emino doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA