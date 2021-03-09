İnşaattaki ihmal iki kardeşin canına mal oldu

Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi'nde Büyür ailesi biri 4 diğeri 8 yaşındaki 2 çocuklarından haber alamayınca polise başvurdu. Yapılan aramalarda 3 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin bir türlü bulunamadı. Polis ekipleri küçük çocukları bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Araştırmalarda ve görgü tanıklarının ifadelerinde 2 çocuğun evleri yakınında bir inşaata gitmiş olabileceği belirlendi.

CANSIZ BEDENLERE ULAŞILDI

O inşaatta arama yapıldı. İnşaatın asansör boşluğu olarak kullanılan bir alanda su birikintisi olduğu belirlendi. Gece 01.00 sıralarında beton temeli atılmış, asansör boşluğundaki su motorla çekildi. Suların temizlenmesinin ardından 2 çocuğun cesedi ile karşılaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kardeşlerin cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaat yetkililerinin ifadesinin alınacağı öğrenilirken, iki çocuğun koşarak inşaata gittikleri son görüntüleri ortaya çıktı.