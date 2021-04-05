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İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Aksaray'da inşaatın birinci katından düşen işçi ağır yaralandı. Tedavi altına alınan işçinin yüz kemiklerinde kırık olduğu, yüz derisinin parçalandığı ve kolunun kırık olduğu belirlendi.

Güncellenme: 21:20, 05/04/2021
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İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Olay, Paşacık Mahallesi Acem Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı inşaatın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın duvar örmesini yapan Mahmut Gürer (47) dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten molozların olduğu zemine düştü.

Molozların üzerinde kalan işçi ağır yaralandı. Olayı fark eden inşaattaki diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçinin yüz kemiklerinde kırık olduğu, yüz derisinin parçalandığı ve kolunun kırık olduğu belirlendi. İHA

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