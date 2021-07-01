İnsanların girmediği koydan insanlara ait bir kamyon çöp toplandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın günü birlik kullanım alanları dışında kalan Sazlık koyunda kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. Milli Park Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Kuşadası Belediyesi, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Güzelçamlı Tema Temsilciliği ile çevreci dernek üyelerinin katıldığı etkinlikte, sadece bir koyda bir kamyon çöp toplandı.

HALAT PARÇASINDAN OTOMOBİL LASTİĞİNE HER ŞEY VAR

Türkiye'nin en iyi korunan milli parklarının başında gelmesine rağmen, insan girişine yasak olan kıyılarındaki bu kirliliğin kaynağının yine insan olduğunun görüldüğünü söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Darboğazda avlanan trol teknelerinin ağları, halat parçaları, kullanım eşyaları, araç lastikleri, mazot ve pis su boruları olmak üzere, duyarsız teknelerden atılan ve genelini plastiklerin oluşturduğu birçok malzemenin denize atıldığı ve milli parkın kıyılarında biriktiğini gördük. Toplanan atıklar arasında komşu Samos Adası'ndan bizim kıyılara ulaşanlarda var” dedi.

ÇÖPLER DENİZDEKİ YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Atıkların deniz canlıları ile kuşların ölümüne yol açtığını söyleyen Sürücü, “Özellikle su altında bırakılan hayalet ağların ve denize atılan naylon poşetler deniz memelileri, deniz kaplumbağaları ve deniz kuşlarının ölümüne yol açıyor. Yapılan çalışmalarla denize atılan plastik atıklar nedeniyle balıklarda da mikro plastiklerin görüldüğü ortaya çıktı. Bu konuda bilinç düzeyinin mutlaka artırılması ve duyarlı insan sayınının çoğaltılması gerekiyor” şeklinde konuştu.