İnternet üzerinden hayali ürün satan dolandırıcılar tutuklandı

Adli kaynaklara dayanan bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya göre, liderliğini E.U. isimli bir şüphelinin yaptığı dolandırıcılık şebekesinin, internet üzerinden cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi dijital eşyalar başta olmak üzere çok sayıda hayali ‘ürün’ satıp paralarını aldıkları kişilere talep edilen ürünleri göndermedikleri belirlenmiş, yoğun ihbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, dört gün önce İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalanmıştı.

İnternet üzerinden hayali ‘ürün’ satıp paralarını aldıkları kişileri dolandıran şebeke üyelerinin Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri bugün tamamlandı. Şebeke lideri E.U.'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 zanlıdan 2'si adli kontrol hükümleri uyarınca salıverildi. Aralarında şebeke lideri E.U.'nun da dahil olduğu 15 şüpheli mahkeme heyeti tarafından “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

Dört gün önce yapılan operasyonunun detaylarına göre E.U. öncülüğündeki şebekenin, ilk olarak başka kişiler üzerinden belli bir komisyon karşılığında bankalardan hesap açtırıp, iletişim firmalarından telefon hatları sağladıkları belirlendi. Daha sonra belli bir komisyon karşılığı anlaştıkları bu şahısların bilgileriyle internet üzerinden ‘hayali’ ürünlerin satışına yönelik ilanlar verdi.

Şebeke, ilanları görüp arayan vatandaşlardan sattıkları eşyanın bedellerini hesaplarına yatırmalarını istedi. Para hesaba aktarıldıktan sonra eşyayı satın alan kişilere herhangi bir ürün gönderilmedi. Bu yöntemle yüzlerce kişiden haksız kazanç elde ederek “nitelikli dolandırıcılık” suçuna karışan şebeke ile ilgili şikayet başvurusu artmaya başladı. Artan yoğun ihbar üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Kurulan Örgüte Üye Olmak' ve ‘Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçları ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

E.U. isimli şahsın liderliğinde kurulduğu belirlenen söz konusu suç örgütünün belirli komisyonlar karşılığında bankalardan hesap ve iletişim firmalarından telefon hatları açtırdıklarını, bu şahısların bilgileriyle internet üzerinden çeşitli eşyaların satışına yönelik ilanlar verildiğini, ilanlara istinaden kendilerini arayan vatandaşlardan sattıkları eşyanın bedellerini hesaplarına göndermeleri halinde eşyaları kendilerine göndereceklerini belirttikleri, ancak parayı almalarına rağmen eşyayı satın alan şahıslara gönderi yapılmadığını saptadı. Polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin devamında 17 şüphelinin yakalanması için 29 Haziran'da İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonun ilk etabında 14 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda firari 3 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçundan aranan şebeke üyesi 17 şüpheli, emniyette sorguya alındı. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, güvenlik önlemleri altında bugün adli makamlara gönderildi. (İHA)