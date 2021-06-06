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İntihar eden kadının ağabeyi ve kardeşi vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde geçen ay intihar eden kadının ağabeyi ve kız kardeşi evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Güncellenme: 06:58, 07/06/2021
HaberlerGünün İçinden
İntihar eden kadının ağabeyi ve kardeşi vurulmuş halde bulundu

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Beypınar Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed ve kız kardeşi Rengin Ş., evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Silvan Devlet Hastanesine oradan da Diyarbakır'a sevk edildi.

Güvenlik güçlerince yapılan ilk inceleme kardeşlerin intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Öte yandan Muhammed ve Rengin’in kardeşleri Mizgin Ş.'nin, geçen ay tarım ilacı içerek intihar ettiği kaydedildi. (DHA)

Diyarbakır Haber intihar Sağlık
Yayınlanma Tarihi:12:29,