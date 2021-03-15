İp ile bağlanıp sopa ve yumruk darbeleriyle öldürüldü

Olay bugün saat 01.00 sıralarında Adala Mahallesindeki mesire alanında meydana geldi. İlyas Filiz ile A.A. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken iddaya göre İlyas Filiz, bıçakla A.A.’yı karnından yaralayıp kaçtı.

A.A.’nın yaralandığını duyan arkadaşları, Filiz’in peşine düştü. Yaklaşık yarım saat kadar sonra Filiz’i mesire alanı yakınında yakalayan E.T. (27), M.K. (26), İ.D.E. (20) ve K.A. (26), ip ile bağladıktan sonra sopa ve yumruklarla darbetti.

Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan bıçak darbesi ile ağır yaralanan A.A.’nın ilçede özel bir hastanede gördüğü tedavinin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. A.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma olayın ardından Filiz’i bağlayıp, darbederek ölümüne neden oldukları ileri sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA