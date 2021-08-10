IPCC Raporu: 255 bin ölüm önlenebilir

Dün yayınlanan IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) İklim Biliminin Temeli Raporu, ilk kez metan emisyonlarının azaltımına yönelik ek çalışmasını da açıkladı. Çalışmada, Metan gazı konsantrasyonlarının, 1980'lerden bu yana tarihte görülmemiş bir hızla artığı ve sanayi devrimi öncesindeki seviyesinin iki buçuk katından fazlasına ulaştığına dikkat çekildi.

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İlk kez yapılan metan emisyonlarının azaltımına yönelik ek çalışmasında 1,5°C derece hedefini geçmeye çok yaklaşmışken, hızla tırmanan metan emisyonlarını engelleyerek, 2040'larda 0,3°C ısınmanın önüne geçilebileceğini belirtildi. Metan emisyonu yoğun olan tarım, fosil yakıt ve atık sektörlerinde uygulanabilecek ekonomik yöntemlerin mevcut olduğu hatırlatıldı.

28 KAT DAHA FAZLA KÜRESEL ISINMA ETKİSİNE SAHİP

Çalışmada,metan emisyonlarının önemli sorun teşkil ettiği, çünkü metan gazının atmosferde yaklaşık dokuz yıl kalabilmesine rağmen, 100 yıllık zaman dilimi değerlendirildiğinde, karbondioksitten 28 kat daha fazla küresel ısınma etkisine sahip olduğu tespiti yapıldı. Geleceği göz önüne almadan, kanıtlanmamış karbon tutma teknolojilerinin büyük ölçeklerde hayata geçirilmesinin, doğal gaz altyapısının artırılması ve hayvancılığın mevcut seviyesinde devam etmesinin, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedeflerini imkansız hale getirdiği belirtildi.

TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ BİR HIZLA ARTIYOR

Metan gazları ile ilgili yapılan diğer tespitler ise şöyle;

**Metan gazı konsantrasyonları, 1980’lerden bu yana tarihte görülmemiş bir hızla artıyor ve sanayi devrimi öncesindeki seviyesinin iki buçuk katından fazlasına ulaşmış durumda. Metan gazları, günümüzde küresel ısınmanın yaklaşık dörtte birinden sorumlu tutuluyor.

255 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNÜN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

**Toplam küresel metan emisyonlarının yarısından fazlası insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Başta tarım (insan kaynaklı emisyonların yüzde 40’ı), fosil yakıtlar (yüzde 35) ve atık (yüzde 20) sektörleri, insan kaynaklı metan emisyonlarının önemli kısmından sorumlu tutuluyor.

**Bu üç sektörün tamamının metan emisyonlarından arındırılması, 2030 yılına kadar insan kaynaklı metan emisyonların yüzde 45 azaltılması anlamına geliyor. Böylece, 2040’lı yıllara gelindiğinde yaklaşık 0,3°C’lik küresel ısınma önlenmiş oluyor. Bu azaltım aynı zamanda, 255 bin kişinin erken ölümün önüne geçilmesini ve 26 milyon tonluk tarımsal mahsul kaybının önlenmesini sağlıyor.