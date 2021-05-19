İplik fabrikasında yangın! 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Yangın, Honaz ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumanların çıktığını fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikanın depo kısmında çıkan yangına 5 itfaiye aracı ve 15 personelle müdahale edildi.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen 4 işçi ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BÜYÜK MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi Çekebilir Fabrika deposunda yangın