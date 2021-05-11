Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İran sınırında atlı gruba müdahale edildi, bölgede 21 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan atlı gruba, jandarma müdahale etti. Müdahale sonrası bölgede 21 kilo eroin ele geçirilirken, şüpheliler ise sınırın diğer tarafına kaçtı.

Güncellenme: 23:45, 11/05/2021
HaberlerGünün İçinden
İran sınırında atlı gruba müdahale edildi, bölgede 21 kilo eroin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırından kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Çaldıran ilçesine bağlı Kaşim Mahallesi’ne pusu kurdu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan pusu görevi sırasında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan atlı birliklere müdahale edildi.

Şüpheliler, atlarıyla birlikte sınırın diğer tarafına kaçarken, bölgede yapılan aramada 21 kilo eroin ele geçirildi.

Jandarma, sınırın diğer tarafına kaçan şüpheliler hakkında ise çalışma başlattı. DHA

İlginizi ÇekebilirUyuşturucu satıcılarını şikayet eden avukata dehşeti yaşattılarUyuşturucu satıcılarını şikayet eden avukata dehşeti yaşattılar
Avukat cep telefonu Darp İran Samsun uyuşturucu Van