Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İran uyruklu kişinin mide ve bağırsağındaki uyuşturucu röntgende ortaya çıktı

Muş'ta polis tarafından otel odasında uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu bir kişinin mide ve bağırsaklarında da uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncellenme: 17:34, 02/03/2021
HaberlerGünün İçinden
İran uyruklu kişinin mide ve bağırsağındaki uyuşturucu röntgende ortaya çıktı

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle İran uyruklu bir kişinin kaldığı otel odasına operasyon düzenlendi.

Otel odasında 9 adet kapsül halinde daralı ağırlığı 195 gram olan metamfetamin maddesi ele geçiren polis, hareketlerinden şüphelendiği kişiyi Muş Devlet Hastanesi’nde muayeneye götürdü.

Yapılan röntgen çekimlerinde İran uyruklu şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edildi.

Zanlının midesinden 45 adet kapsül içerisinde 305 gram, bağırsaklarından ise 54 kapsül halinde 400 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı. DHA

İlginizi ÇekebilirUyuşturucu parasıyla lüks hayata suçüstüUyuşturucu parasıyla lüks hayata suçüstü
Bursa Emniyet İran Muş operasyon Polis uyuşturucu