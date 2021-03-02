İran uyruklu kişinin mide ve bağırsağındaki uyuşturucu röntgende ortaya çıktı

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle İran uyruklu bir kişinin kaldığı otel odasına operasyon düzenlendi.

Otel odasında 9 adet kapsül halinde daralı ağırlığı 195 gram olan metamfetamin maddesi ele geçiren polis, hareketlerinden şüphelendiği kişiyi Muş Devlet Hastanesi’nde muayeneye götürdü.

Yapılan röntgen çekimlerinde İran uyruklu şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edildi.

Zanlının midesinden 45 adet kapsül içerisinde 305 gram, bağırsaklarından ise 54 kapsül halinde 400 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı. DHA