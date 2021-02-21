İranlı yolcunun yorganından 1 kilo 584 gram uyuşturucu çıktı

Çardak Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, İran’ın başkenti Tahran’dan gelen İran uyruklu bir yolcunun davranışından şüphelenerek yakın takibe aldı. Özel eğitimli narkotik köpeği ‘Yappa’ ile İranlı yolcu M.G.’ye (30) ait iki bavulda detaylı arama yapıldı.

‘Yappa’nın verdiği tepki üzerine her iki bavul X-RAY cihazı ile yeniden kontrol edildi. Bavulun içinde bulunan bir yorganda özel plakaların bulunduğu tespit edildi. Kıyafetler ve yorganın test mendili ile ön analizi yapıldı. İncelemede, iki ayrı bavulda bulunan toplam 29 parça kıyafet ile bir adet yorgan elyafı içinde yedi plakaya, uyuşturucu madde metamfetamin emdirildiği ortaya çıktı.

Yorganda 1 kilo 584 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilirken; kıyafetlere emdirilen uyuşturucu miktarının ise laboratuvar incelemesinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nde ki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)