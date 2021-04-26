İş arayan tiyatrocu kadına çirkin tuzak!

Daha önce cinsel saldırı olaylarına dikkat çekmek amacıyla sokak performansları sergileyen tiyatro oyuncusu A.Ç., pandemiden dolayı atölyesini açamadığı için iş aramaya başladı. Sosyal medyadaki bir gruba iş aradığını yazan A.Ç. ile kendisini emlakçı olarak tanıtan E.T., irtibata geçip, “Ofisimde telefonlara bakacak birine ihtiyacım var” dedi.

E.T. ile görüşmek üzere 12 Nisan günü, Sancaktepe’de E.T.’nin iş yerine giden A.Ç., kendisini öldürmekle tehdit eden E.T. tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını açıkladı.

“ÖLDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDIM, TECAVÜZE UĞRADIM, ALIKONULMAK İSTENDİM”

Bir fırsatını bulunca çevredeki bir kafeye kaçan A.Ç., burada yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri E.T.’yi gözaltına aldı. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen E.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.Ç., yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bana kutulama ve paketleme gibi iş ilanları geldi. Daha sonra ‘Bir emlak ofisinde sekreterlik yapabilir misin?’ diye mesaj aldım. Yol, yemek giderleri karşılanacak, SGK primi yatırılacak denildi. Sancaktepe’ye giderek yüz yüze görüşmeye karar verdim.12 Nisan’da görüşmeye gittim. Ancak öldürülmeye çalışıldım, tecavüze uğradım, alıkonulmak istendim. Son anda kapının kilitli olmadığını fark ettim. Kaçıp aynı sokakta bulunan kafeye koşarak, girdim. Biraz sakinleşince polise haber verdim. Darp için muayeneye götürüldüm. Oradan emniyete gittik. Delil niteliği taşıyacak bir eşyamı verdim. Daha sonra avukat arkadaşım, öldürmeye teşebbüsü ispatlayabilmek için adli tıpa gidip, iç kastaki ezikleri tespit ettirmem gerektiğini söyledi. Boğuşma ve arbededen dolayı omzum, kollarım, bacaklarım, boğazım dokunduğunuz zaman sızlıyordu. Ertesi gün, adli tıpa gittim. Bütün muayenelerimi yaptırdım. Vücudumun 10 yerinde darba bağlı kas ezilmeleri tespit edildi. Dişimden tırnaklarıma kadar örnek aldırdım.”

“KADINLARIN KORKACAĞI, SUÇLU HİSSEDECEĞİ BİR ŞEY YOK”

A.Ç., kadın ve çocuk istismarına dikkat çekmek için yıllarca sokak performansı sergilediğini ancak kendisinin de aynı durumla karşı karşıya kaldığını bildirerek, “İlk olmadığımı düşünüyorum açıkçası. Kadınlar mutlaka haklarını talep etsinler, adli mercilere başvursunlar. Çünkü bunlar, delillerin yok olmaması şahsın hemen tutuklanması adına çok önemli. Tutuklanmayan insanların o insanlara sonradan gidip, şiddet uyguladığını, öldürdüğünü görüyoruz. Mutlaka sesimizi çıkaracağız ve kanun yoluyla hak ettikleri cezayı almalarını sağlayabileceğimizi bu davayla göstereceğimizi umuyorum” diye konuştu.

A.Ç., psikiyatrist desteği aldığını ifade ederek, “Kötü hissedecek olan kesinlikle kadınlar değil. Korkacak ve üzülecek karşı taraf olsun. Kadınların korkacağı, suçlu hissedeceği bir şey yok. ‘Niye ben ölüyorum?’; Bunu söyleyen beni fenalaşırken gören, anlayan bir kadın. Bu erkek-kadın meselesinden ziyade aileye kadar gider. Sonuçta bu suçlu çocukları, bir anne ve baba yetiştiriyor. İki cinsiyetin ortak yarattığı bir şiddet söz konusu” dedi. (DHA)