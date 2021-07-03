İş arkadaşını boğarak öldürüp kuyuya attı

Esenyurt’ta bir fabrikada çalışan 61 yaşındaki Hurşit B., aynı işyerinde çalışan arkadaşı Hakan Çengel’i (35) aralarında çıkan tartışma neticesinde boğup iş yerine ait bir arazideki kuyuya atmıştı.

Daha sonra Hakan Çengel’in ailesinin kayıp üzerine üzerine polis çalışma başlatarak son görüştüğü kişinin aynı işyerinde çalışan iş arkadaşı Hurşit B. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken olayla ilgisi olduğu düşünülen Kemal Ç. de yakalanmıştı. Cinayeti itiraf eden Hurşit B. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken Kemal Ç. serbest bırakıldı.

Cinayet zanlısın cesedi kamyonetle araziye taşıdı. O anlarda ise güvenlik kamarası kayıttaydı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.