İş bulmak için eylem yapan köylüler gözaltına alındı

Deniz kıyısındaki Sugözü mevkiinde yapımı süren termik santra yöneticileri ile aralarında “köyden işçi alınacağına dair” sözlü protokol yaptıklarını ancak buna rağmen alınmadığını belirten vatandaşlar, minibüslerle yolu keserek eylem yaptı.

Santralin güvenlik görevlileri tarafından durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda jandarma ekipleri gelerek, vatandaşların yolu açması için uyarılarda bulundu. Jandarma komutanı köylülere yolu açmalarını ve aralarından temsilci seçilerek Yumurtalık Kaymakamı ile görüştürüleceğini söyledi. Köylüler ise her yolu denediklerini ancak seslerinin duyulmadığını ifade ederek, protestoyu sürdürmek istedi. Bunun üzerine jandarma ekipleri biber gazı ve copla müdahale etti. Kısa süren arbede sonunda ekipler yolu trafiğe kapatan 10 köylüyü gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

Santralın girişi yaklaşık bir saat sonra trafiğe açılarak, şantiye işçileri görev yerlerine giriş yaptı. Yaşanan olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, köylülerin eyleminde 10 kişinin gözaltına alınmasını eleştirdi. İş bulmak amacıyla eylem yapan köylülerin coplanıp, gözaltına alındığını kaydeden Orhan Sümer, “Vatandaşlarımıza iş vaadi veriliyor, bu vaat gerçekleşmeyince bölge halkı eylem yapıyor. Bu haklı eyleme sert müdahale yapılıyor. Milleti coplamak, göz altına almak yerine iş imkanı yaratmak gerekir. Vatandaşın işe ne kadar muhtaç olduğunu anlamak gerekir” dedi.

Orhan Sümer, “Ülke öyle bir duruma geldi ki millet iş bulmak için her şeyi yapmayı göze alıyor. İŞKUR'un önündeki kuyruklardan, fabrika önlerindeki vatandaşlarımızdan durumun vahametini çok net görüyoruz. Her gün yeni bir işletme ya da fabrika kapanıyor. İş bulma imkanı azalıyor. Vatandaşlarımız bir umut mücadele ederken üzerine bir de verilen sözlerin tutulmadığını görünce artık isyan etme duruma geliyor.” dedi.