İş görüşmesinde genç kadına kâbusu yaşatan şirket yöneticisi hakim karşısında

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan Sibel Y. geçtiğimiz şubat ayında bir ilanda muhasebeci arandığını öğrenince telefon ile iş yerine ulaşarak randevu istedi. İş görüşmesi yaptığı Mutlu E.’nin Sibel Y.’ye bölgedeki ünlü bir balık çiftliğinde çalışacağını ve 3600 TL maaş ile üç ayda bir prim, kıyafet ve yiyecek yardımı yapılacağını söyledi. Şartları ailesi ile görüşüp kabul ettiğini belirten Sibel Y., “Bir kafede buluştuk konuyu netleştirdik çalışabileceğimi söyledi, ayrıldık” dedi.

İŞ GÖRÜŞMESİNE GİTTİĞİ YERDE DEHŞETİ YAŞAMIŞTI

Sibel Y. ertesi gün Mutlu E.’nin kendisini arayarak işe giriş ile ilgili evrakları getirmesini istediğini belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

* ‘Akşam saatleriydi, yarın getirsem olmaz mı geç oldu’ dedim. ‘Hayır şimdi getir' dedi. söylediği adrese gittim, evrakları verecektim.

* Söylediği adrese gidip binadan içeri girdiğimde salonun ortasında baktım rakı sofrası; peynirler, mezeler, rakılar açılmış. Bazı adamlar ve kadınlar var. ‘Böyle iş görüşmesi mi olur?’ dedim. Hemen geri dönmek istedim, Mutlu E. kolumu sıkarak beni tuttu. İlk şiddeti orada gördüm.

* Ardından Mutlu E. masadaki adamlara ‘Sibel’e 160 bin TL lazım', dediğinde üzerimden pazarlık yapıldığını hâlâ anlamamıştım. ‘Ben öyle bir paraya ihtiyacım yok' dedim. Ayağa kalktım gitmek istedim.

* Mutlu E. ‘Artık buradan çıkamazsın, benim istediklerimi yaparsan gidersin' dedi. Odada 3 erkek iki kadın daha var. Mutlu E. beni küçük odaya götürüp dakikalarca darbetti. Çok korktum o binadan çıkamayacağımı anladım ama iş işten geçmişti.

“BİZE PAHALIYA MAL OLDUN HAYATIN DEĞİŞECEK” DEDİLER

Sibel Y., şöyle devam etti:

* Beni darbederken bir yandan da cinsel saldırıda bulunuyordu. Tam üç kere kaçmaya çalıştım başaramadım, telefonlarımı da almışlardı.

* Mutlu E., sırtıma şiddetle vurdu, bayılmışım, kalktığımda çıplaktım, her tarafım şiddetli ağrıyordu. Bana, ‘Kalk üstünü giyin’ dedi. Her tarafımda çürükler morluklar vardı.

* Bana, ‘Şimdi seni bir adama teslim edeceğiz, hayatın değişecek, bize pahalıya mal oldun’ dedi. Apartmandan beni çıkardığı an arabaya bindirirken aniden ellerinden kaçtım yakınlardaki benzinliğe koşarak girdim, sığındım kurtarın beni diye yalvardım.

* Benzincideki ‘Çocuk abla bu halin ne sana ne yapmışlar’ dedi. Uğradığım cinsel istismar ve darp olaylarının nasıl olduğunu burada anlatmak istemiyorum ama savcıya jandarmaya teker teker anlattım hepsi de doktor raporu ile sabit.

Olaydan sonra ailesi ve avukatı ile birlikte Mutlu E.’den şikayetçi olan Sibel Y. ve şikayetçi olduğu kişiler hakkında şiddet, cinsel istismar, darp ve tecavüz suçlamaları ile Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilki bugün yapıldı. Şiddet, darp, cinsel istismar ve tehdit suçlarından 12-18 yıl ceza istemiyle yargılanan Mutlu E.’nin duruşmaya SEGBİS yöntemi ile katıldığı belirtildi.

“TECAVÜZ ÇETESİ CEZALANDIRILSIN” PANKARTI AÇTILAR

Sibel Y. duruşmaya, avukatı Eren Keskin, ailesi, akrabaları ile katılırken duruşmaya gelen Eğitim-Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay, HDP Bodrum İlçe Eş Başkanı Zühal Macit ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan destek için geldi.

Yaklaşık 4 saat süren duruşmanın ardından Sibel Y., avukatı Eren Keskin ve yakınları ile birlikte açıklama yaptı. Kadınlar adliye önünde yaptıkları açıklama sırasında ‘Erkek Adalet Değil Gerçek Adalet’, ‘Tecavüz Çetesi Cezalandırılsın’, ‘Tarafız’ yazılı pankart açtı.

“CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALAN KADINLARIN SUSMASI İSTENİYOR”

Avukat Keskin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Bugün Sibel'in haklı davası için buradayız. Sibel bundan tam 1 yıl önce Mutlu E. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Maalesef ki bu toplumda herkes cinsel saldırıya maruz kalan kadının susmasını ve geri çekilmesini bekliyor. Böyle bir erkek bakış açısı var. Bunu Sibel tek başına yıkmış bir kadın.

* Çok önemli bir şey yaptı. Tek başına delillerini topladı. Bir yıl boyunca bu adam serbest gezdi. Hatta birçok insan Sibel'e inanmadı. Yalnız bırakıldı ama tek başına bütün delillerini toplayarak sonuçta bu dosyanın oluşmasına neden olan kişi en başta Sibel'dir.

* Gerçekten tek başına çok önemli bir mücadele verdi. Biz kadınlar olarak onun her zaman yanındayız. Dosya bize geldiğinde, bu kadar delile rağmen bu adamın tutuklanmamış olmasını gerçekten akıl almaz buldum. Ama birçok kadına yönelik şiddet davasında zaten akıl almaz şeyler oluyor. Ve sonunda Sibel'in adli tıp raporu geldikten sonra Mutlu E. hakkında tutuklama kararı verildi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DAYANAĞIMIZDI”

Aukat Keskin açıklamasının devamında ise olayın tek kişilik suç olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Bu bölgede bir suç örgütü var. Genç kadınları kandırarak seks işçiliğine zorlamaya çalışan bu yönde bir iş yapan ve bu işi yaparken hep bir şirketin adını kullanan, ki o şirkette şikayetçi. Bizim bundan sonra daha çok delillerimiz ortaya çıkacak. Yani bu tek başına Mutlu E.'nin gerçekleştirdiği bir suç değil. Bir suç örgütünden söz ediyoruz.

* Maalesef ki bu dosya tam da İstanbul Sözleşmesi'nin feshi dönemine denk geldi. Bugün hâlâ iki ay süre ile yürürlükte ama bizim bu hakkımız elimizden alındı. Bugün ben bu dosyada en çok bunu düşündüm. Çünkü biz bütün dosyalarda İstanbul Sözleşmesi'ni dayanağımız olarak gösteriyorduk. Bu hakkımız elimizden alındı.

* İşte Sibel gibi kadınlarımızın elinden alındı sözleşmenin feshi ile. Bu dava devam edecek. Tutukluluk hali devam edecek. En önemlisi bu bizim için. Çünkü başka bir karar da çıkabilirdi. Maalesef ki Türkiye'de yargıya egemen olan çok erkek bir bakış açışı var. Bu karar için mutluyuz. Bundan sonra tanıklarımız var.

* Mutlu E. tarafından mağduriyete uğramış başka kadınlar var. Onları dinleteceğiz. Adını kullandıkları şirketin yetkililerini dinletmek istiyoruz. Dosya bu şekilde devam edecek. Hem Sibel'in mücadelesi hem de bizim ona destek mücadelemiz devam edecek. 22 Haziran 14.30'da yine buradayız.

Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu temsilcileri avukatlar ise duruşmaya katılma taleplerini içeren dilekçelerini sunduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

* İstanbul Sözleşmesi’ni dayanak göstererek katılma talebimizi yeniledik. Ama tüm davalarda olduğu gibi mahkeme heyeti bizi şaşırtmayarak katılma talebimizi reddetti. Muğla Barosu olarak davaya müdahil olarak katılamayacağız.

* Tam da İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin tartışıldığı bir dönemde çok önem arz ediyor bu duruşma. Söyleyecek sözümüz vardı. Şimdi bunu engellemeye çalışıyorlar. O yüzden de bu duruşma çok önemli. Ama her ne yaparlarsa yapsınlar ne kadın dayanışması sona erecek ne de kadına yönelik şiddetle mücadelemiz sona erecek.

“AİLEM BANA SAHİP ÇIKTI”

Mağdur Sibel Y. ise, “Burada ilk tebrik edilmesi gereken kişi bence babam. Babamın bize verdiği terbiye, öğrettiği prensipler ve bizi çok güzel eğitti. Babam beni hiç yalnız bırakmadı bu davada. Ne karakolda ne adliyede ne hastane. Bir kere bile beni sorgulamadı. O yüzden en büyük alkışı babama istiyorum” diye konuştu. Duruşma 22 Haziran 2021 tarihine ertelendi.