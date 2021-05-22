İş insanı Ahmet Nazif Zorlu’nun annesi hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve holdingin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Zorlu'nun anneleri Saide Zorlu, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.
1,5 ay önce yaşadığı Denizli'nin Babadağ ilçesinde durumu kötüleşen ve Denizli'de özel bir hastaneye kaldırılan Saide Zorlu'nun tedavi altında tutulduğu öğrenildi.
Akşam saatlerinde hayatını kaybeden 101 yaşındaki Saide Zorlu'nun memleketi Babadağ'da toprağa verileceği belirtildi. Saide Zorlu'nun eşi Zorlu Holding'in kurucusu Hacı Mehmet Zorlu da 2005 yılında hayatını kaybetmişti.
Ahmet Nazif Zorlu ve Zeki Zorlu'nun son anlarında annelerini yalnız bırakmadıkları öğrenildi. Ailenin cenaze törenine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.