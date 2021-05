İş kazası ölümlerinde korkutan artış

Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Karadon Maden Ocağı'nda 17 Mayıs 2010′da meydana gelen kazada 30 işçi yaşamını yitirmişti. TMMOB Maden Mühendisleri Odası facianın yıl dönümü dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı.

“ASIL NEDEN DENETİMSİZLEŞTİRME, KURALSIZLAŞTIRMA”

Bu tip faciaların asıl nedeninin “özelleştirme, taşeronlaştırma, kuralsızlaştırma, esnekleştirme ve denetimsizleştirme politikaları” olduğunu savunan TMMOB, “Aslında yaşanan faciaların gerçek sorumluları bu davalarda yargılanan maden mühendisi meslektaşlarımız değil, söz konusu politikaları ülkemizde yaşama geçirenler ve savunanlardır” dedi.

“ÖLÜMLER ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Yaşanan maden facialarının ardından TBMM'de komisyonlar kurulduğunu, araştırmalar yapıldığını ve iktidar tarafından sözler verildiğini belirten TMMOB, “Ancak ölümler son bulmak yerine artarak devam etmiştir. Karadon faciasından iki yıl sonra 30 Haziran 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan ancak 9 yıldır bütünüyle yürürlüğe giremeyen 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasasının sonrasında Soma, Ermenek, Şırnak ve Siirt faciaları meydana gelmiştir” denildi.

“YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Açıklamada şöyle denildi:

*6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile ölümlerin azalacağı, yaşanan sorunların çözüleceği vaat edilmesine rağmen yasanın çıkmasından sonra ülkemizde iş kazaları sonucu meydana gelen ölümler beş katına çıkmış ve ülkemizde her yıl beş Soma faciası kadar ölümler yaşanmaya devam etmiştir.

*Durum madencilik sektörü için de farklı değildir. Sektörümüzde de her yıl ortalama olarak 65 ölüm yaşanmakta ve her yıl 2 Karadon, her beş yılda bir ise bir Soma faciası kadar ölüm görülmektedir. Madencilik sektörü, içerdiği riskler ve tehlikeler nedeniyle daha yakından izlenmeli, değerlendirilmeli ve kaza önleme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmelidir.

*Bu düşüncelerle yaşanan faciaların ve ölümlerin önlenmesi için yetkilileri bir kez daha gerekli önlemleri almaya ve göreve davet ediyoruz.

