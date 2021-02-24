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İş yerinin yandığını gördü, hastanelik oldu

Samsun'da, iki kardeşe ait oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine gelen iş yeri sahibi S.E., fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 23:48, 24/02/2021
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İş yerinin yandığını gördü, hastanelik oldu

Yangın, saat 20.30 sıralarında Canik ilçesi Yenimahalle’de bulunan Gülsan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Kapalı haldeki iki kardeşe ait oto tamirhanesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangını haber alarak gelen iş yeri sahibi S.E. ise dükkanını görünce sinir krizi geçirdi. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, S.E.’yi özel bir hastaneye kaldırdı.

Yangınla ilgili Irmak Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:23:47,