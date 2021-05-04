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İşçi servisi kayalıklara çarptı: 14 yaralı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, kuvars maden işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada yaralanan 14 işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncellenme: 22:56, 04/05/2021
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İşçi servisi kayalıklara çarptı: 14 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Karpuzlu ilçe yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş Ramazan Akyüz yönetimindeki 41 ABR 420 plakalı maden işçilerini taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

Kazada sürücü ve 13 işçi yaralandı. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi  yapılan yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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