İşe gitmek için evden çıktı bir gün sonra ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde yaşayan 76 yaşındaki Muammer Akkaya, dün sabah saatlerinde işlettiği bakkal dükkanına gitmek için evden çıktı. Uzun süre bakkal dükkanının açılmadığı fark eden çevre esnafı durumu ailesine bildirdi.

OTOMOBİLİ GEDİZ NEHRİ KENARINDA BULUNDU

Durumdan haberdar edilen Akkaya ailesi, Muradiye Mahallesi çevresinde başlatılan arama çalışmalarına katıldı. Kayıp Muammer Akkaya kullandığı 45 KS 828 plakalı otomobilin Gediz Nehri kenarında bulan aile, durumu jandarmaya haber verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI NEHİRDE YOĞUNLAŞTI

Gediz Nehri ve çevresinde jandarma, AFAD, AKUT, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri hem drone ile havadan hem de karadan arama çalışmaları yaparken, sualtı ekipleri ise nehrin yaklaşık 2 kilometrelik alanında arama çalışmalarında bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çalışmaların ardından Akkaya'nın cansız bedeni otomobilinden yaklaşık 15 kilometre ileride bulundu. Durumun bildirilmesinin ardından Akkaya'nın çocukları Timur ve Tansu Akkaya sinir krizi geçirdi.

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