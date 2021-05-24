IŞİD’in İstanbul’da yakalanan patlayıcı uzmanına 39 yıl hapis istemi

İddianamede, Telegram üzerinden de patlayıcı kursu verdiği ortaya çıkan Moustafa Abdelwahab Sobhy hakkında “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” ve “Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme” suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sobhy ile irtibatlı olan Suriye uyruklu şüpheliler Noureddin Alkheder, kardeşi Suleiman Assani ve Ahmad Assani hakkında da “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

EBU HANZALA’NIN VİDEOLARI BULUNDU

Tutuksuz şüphelilerden Noureddin Alkheder’in ikametinde yapılan aramada, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, sözde örgüt bayrağı, flama, pankart, örgüt tarafından gerçekleştirilmiş bombalı eylemlere dair çok sayıda video bulunduğu, ayrıca WhatsApp ve Facebook, messenger hesapları üzerinden yaptığı yazışmalarda örgüt jargonu ile yapılmış çok sayıda mesaj içeriği tespit edilmişti. İddianamede Ahmad Assani’nin evinde ise tekfirci görüşlere sahip olduğu bilinen ve kamuoyunda Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk’a ait çok sayıda video içeriği ve ses klasörleri bulunduğu anlatıldı.

Üç şüpheli hakkında da “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15’er yıla kadar hapisleri istendi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacaklar.