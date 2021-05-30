İSKİ’den ‘içme suyuna kanalizasyon karıştı’ iddialarıyla ilgili açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt ilçesinde şehir içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı ve şebeke suyundan zehirlenmelerin yaşandığı iddialarının ardından harekete geçildiğini ve bölgede numune alınarak inceleme yapıldığını, şikayete konu olan yerlerde yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda probleme rastlanmadığını açıkladı.

İSKİ, detaylı incelemeler için de numuneler alındığını, sonuçların kısa süre içerisinde öğrenileceğini duyurdu.

“TEKNİK AÇIDAN OLANAKLI DEĞİLDİR”

İSKİ’den yapılan açıklamada, “İdaremiz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından içme suyu hatlarından periyodik olarak numuneler alınmakta ve kontroller yapılmaktadır. Bugüne kadar alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır.

Bununla birlikte, içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Atıksu hatları basınçsız, içme suyu hatları ise basınçlı hatlardır. Basınçsız hatlardaki suyun basınçlı hatlara girişi mümkün değildir. Basın yayın kuruluşlarında yer alan “içme suyuna lağım karıştığı” iddiaları, mevcut şartlarda, teknik açıdan da olanaklı değildir” denildi.