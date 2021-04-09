İsmail Hakkı Kısacık hakkında 15 yıla kadar hapis talebi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON ana davasından dosyası ayrılan Taha Holding'in sahibi İsmail Hakkı Kısacık'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısının mütalaasını celse arasında mahkemeye sunulduğu kaydedildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İsmail Hakkı Kısacık ile avukatı geldi. Duruşmada müdahil Cumhurbaşkanlığı avukatı Mehmet Alagöz de hazır bulundu. Duruşma savcısı, celse arasında sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Duruşmada, sanık avukatının esasa ilişkin savunması okunarak dosyaya kondu. Sanık Kısacık, esas hakkındaki savunmasını yaptıktan sonra mahkeme, son sözlerinin alınması için duruşmayı erteledi.

MÜTALAA

Cumhuriyet Savcısı'nın mahkemeye sunduğu mütalaada, sanık İsmail Hakkı Kısacık'ın iş insanı olduğu ve kurban, bağış, burs, aidat, yardım adı altında FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı kişi ve kurumlara para gönderdiği kaydedildi.

Dijital inceleme raporunda FETÖ terör örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı kişi ve kurumlara yönelik log kayıtlarının bulunduğunun anlatıldığı mütalaada, sanığın yurt dışı gezilerine yönelik başka bir örgüt üyesinin etkin pişmanlık beyanı, sanığın ailesinin okuduğu okul ve bulunduğu ülke, telefon görüşmeleri sırasında konuştuğu kişi ve konular, sanığın üyesi olduğu TUSKON ve FAİDER dernek ve federasyon ve bunların KHK ile kapatılan kurumlar olması, FETÖ silahlı terör örgütünün çeşitli talimatlarını yerine getirdiği, örgüt ile irtibatlı programlar kullandığı, sosyal hayatta dernekler, geziler vs. ile irtibatının devam ettiği değerlendirildi.

Söz konusu eylemlerin, 17-25 Aralık sonrası ile birlikte değerlendirildiği mütalaada, sanığın FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Bu kapsamda sanık İsmail Hakkı Kısacık hakkında, ‘Terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.