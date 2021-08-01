İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi

Üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan baba Gençağa Aksu: Pandemiden dolayı işten ayrıldım. Şuan işsizim, çocuk bakıyorum.

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Rizeli Aksu ailesi üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken baba Gençağa Aksu, pandemiden dolayı işten ayrıldığını şu an için çocuk baktığını söyledi. Rize'den Trabzon'a gelerek özel bir hastanede sezaryenle üçüz bebek sahibi olan Gençağa ve Asena Aksu çifti, çok mutlu olduklarını belirterek Allah herkese böyle mutluluk nasip etmesini dilediler.

Şu an işsiz olduğunu ve çocuk baktığını belirten baba Gençağa Aksu, üçüz evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, çocukların rızkını inşallah Allah'ın vereceğini söyledi. Üçüz bebeklerin kendileri için sürpriz olduğunu kaydeden baba Aksu, “ İki yıllık evliyiz. Üçüz beklemiyorduk , çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Allah olmayanlara da versin. Şuan işsizim, çocuk bakıyorum. Pandemiden dolayı işten ayrıldım. Yapacak bir şey yok. Rize'den geliyoruz, çocuk bakıyorum. Çocuklarım 34 haftada doğdular. Çevremizden bize, bunları nasıl bakacaksınız diye soruyorlar. Şu an alışma sürecindeyiz. Bakıyoruz, Allah inşallah rızkını verir” diye konuştu.

Anne Asena Aksu'da çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok istiyordum, Allah da isteyene veriyormuş. Allah herkese bol, bol, üçer, üçer versin. Doğumum sezaryenle oldu. Bebeklerim 34 hafta olarak dünyaya geldiler bir ay kuvezde kaldılar. Çocuklarımızı sağ salim elimize aldık. İkisi erkek, biri kız. Çocuklarımın ismi Mihrima, İsmail Asaf ve Muhammet Haşim” dedi. (İHA)