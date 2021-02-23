İstanbul Boğazı’nda 1 günde 3 ölü yunus sahile vurdu

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay, yaptığı açıklamada, İstanbul Boğazı’nda sahile ‘Tırtak’ türü 3 yunusun ölü olarak bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Tonay, şöyle dedi:

* Sabah saatlerinde Karaköy’de Kuleli ve Vaniköy’de ‘Tırtak’ türü 3 ölü yunus karaya vurdu. Bu ihbarlar; İstanbul Tarım İl Müdürlüğü ve İSTAÇ’tan geldi.

* Ekibimizle birlikte Yenikapı’da 3 yunusu incelemeye aldık. İlk bulgularımız ölümlerin deniz ağlarından kaynaklandığı yönünde. Bunu karakteristik izlerden ve normal olmayan kanamalardan anlayabiliyoruz.

* ‘Tırtak’ türü daha çok açık denizde görülüyor. Ölümler de büyük olasılıkla deniz göçü sırasında gırgır ağı ile yakalanmaları sonucu görüldü.

* Bu tip olayların önüne geçmek için gırgır balıkçılığının önüne geçilmesi, yunus varsa bu faaliyetin durdurulması veya ağda yunus varsa bunların dışarı çıkmalarını sağlamak gerekir.

* Hayvanlar çok sağlıklı yeni beslenmişler. Ağızlarında balık var. 6-12 saat önce öldüklerini düşünürsek 22 Şubat sabaha karşı 21 Şubat akşamı ava çıkan tüm gırgır tekneleri zan altındadır.

* Bunların tespit edilerek yakalanmasını istiyoruz. Vatandaşlardan da buna şahit olanların ihbarda bulunmasına yönelik çağrı yapıyoruz.

* İstanbul Boğazı gibi daracık göç yolunda artık bu tür endüstriyel balıkçılığı sınırlamamız gerekiyor.

* Tekrar ediyorum; 3 ‘Tırtak’ cinsi yunusun ölüm nedeni ağda boğulmadır, kurşun yarası bulunmamaktadır. DHA