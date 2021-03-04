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İstanbul Havalimanı’nda görevli memurlara operasyon: 6 kişi tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda yabancı kişilerin vize ihlal cezalarını Dolar ve Euro olarak ödeme yapmak istemeleri üzerine kurları Merkez Bankası'nın kur fiyatından düşük fiyata yetkileri olmamasına rağmen bozan ve Türk lirası olarak ödeme yapmak isteyen yabancı kişilerin vermiş oldukları paraları da el çabukluğuyla aldıkları tespit edilen veznede görevli 7 memur gözaltına alındı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncellenme: 18:50, 04/03/2021
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İstanbul Havalimanı’nda görevli memurlara operasyon: 6 kişi tutuklandı

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş-gidiş katı transit bölgede bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü’ne bağlı veznede çalışan memurların, yurt dışından gelen ve yurt dışına çıkacak olan yabancı kişilerin vize ihlal cezalarını Dolar ve Euro olarak ödeme yapmak istemeleri üzerine kurları merkez bankasının kur fiyatından düşük fiyata yetkileri olmamasına rağmen bozarak irtikap suçunu ve Türk lirası olarak ödeme yapmak isteyen yabancı kişilerin vermiş oldukları paraları el çabukluğu yaparak ‘Tırnakçılık yoluyla Nitelikli Hırsızlık’ suçunu işleyerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün ‘İrtikap’ ve ‘Tırnakçılık yoluyla nitelikli hırsızlık’ suçlarından İstanbul’da 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 109 bin 713 Amerikan Doları, 10 bin 570 Euro, 50 İngiliz Sterlini ve 40 bin lira ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulaması yapılan 7 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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