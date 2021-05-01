İstanbul Havalimanı’ndaki işletmeler de kepenk kapatıyor

17 günlük tam kapanmada uçuşlar devam etmesine rağmen havalimanlarındaki işletmelerin bir çoğu kapatıldı.

Eczane, bilet satış ofisleri ile yeme içme faaliyeti veren işletmelerin dışında kalan mağazaların kapatılması için dün akşamdan itibaren mülki idare amirliğin, işletmelere bildirimde bulunduğu öğrenildi.

Uçuşların devam ettiğini belirten işletmeciler alınan karara tepki gösterdi. Havalimanlarındaki yüksek kira bedelleri altında ezildiklerini belirten işletmeciler, bu son kararla birlikte iyice zorlanacaklarını dile getirdi.

Söz konusu karar, ilk olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmecilere bildirilmişti. İstanbul Havalimanı’nda uygulanmadığı gerekçesiyle de çifte standart eleştirilerine yol açmıştı.