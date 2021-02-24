İstanbul merkezi 3 ilde terör operasyonu

İstanbul (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütleri DHKP/C ve MLKP üyesi bazı şüphelileri belirledi.

Terör örgütlerinin mahalli alan yapılanmalarında faaliyet yürüten, örgüt tarafından düzenlenen korsan gösterilere katılan, terör örgütü propagandası yapan ve örgütün devamlılığını sağlamak adına faaliyetlerde bulunduğu belirtilen 7 şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi.

ÜÇ İLDE OPERASYON

İstanbul, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve TEM operasyon timi de katıldı. Düzenlenen baskında dosya kapsamında aranan E.D, O.V, V.Ç.A, A.A.Ö, M.A.G isimli 5 şüpheli yakalandı.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Yakalan 5 şüpheli sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürülürken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.