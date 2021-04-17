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‘İstanbul Sözleşmesi feshedildiğinden beri 28 günde 27 kadın öldürüldü’

DEVA Partisi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden bu güne aradan geçen 28 günde 27 kadın öldürüldüğünü belirterek, "Potansiyel katilleri cesaretlendirecek bu sözde feshi tanımıyoruz. Kadınların yaşam haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" mesajına yer verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:18, 17/04/2021
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DEVA Partisi, resmi sosyal medya hesabında yayımladığı videoda İstanbul Sözleşmesi’nin feshedildiği geceden bugüne kadar öldürülen ve şüpheli bir biçimde ölen kadınların ölümlerine dair haberlere tarihleriyle yer verdi.

İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararının 20 Mart günü Resmi Gazete’de yer almasının ardından geçen 28 günde 27 kadının öldürüldüğünü veya şüpheli bir biçimde öldüğünü belirten DEVA Partisi, şu ifadeleri paylaştı:

“Bir kişinin, bir gece yarısı yetkisizce İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiği geceden bu geceye, 4 haftada 27 kadın hayatını kaybetti, yüzlercesi şiddet gördü. Potansiyel katilleri cesaretlendirecek bu sözde feshi tanımıyoruz. Kadınların yaşam haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

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Yayınlanma Tarihi:20:17,