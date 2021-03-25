İstanbul Sözleşmesi’nin feshine tepkiler sürüyor

Türkiye'nin gündemine oturan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 2011 yılında ilk imzacılarından olduğu resmi adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan ‘İstanbul Sözleşmesi'nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile feshedilmesine yönelik tepkiler devam ediyor.

Aralarında STK temsilcileri, gazeteciler, hukukçular ve öğrencilerden de bulunduğu bir grup İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararını eleştirerek “Kadın hakları mücadelesi kadınlar için bir yaşam mücadelesine dönüşmüşken atılan hiç bir geri adımı kabul etmiyoruz” paylaşımında bulundular.

Paylaşımda bulunan isimler şöyle;

Ankara Barosu'nun ilk kadın başkanı Av. Sema Aksoy, Uluslarası bilim insanı ödülü sahibi ve Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahar Gökler,

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Komite Üyeliği de yapan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur, TED Üniversitesi Öğretim üyesi hukukçu Prof. Dr.Şebnem Akipek Öcal, gazeteci, yazar, sendikacı Yaşar Seyman, TBB E. başkan vekili Av. Berra Besler,

TBB Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin yönetim kurulu üyeleri Asude Şenol ve Filiz Saraç, Ankara Aile Mahkemesi Eski hakimlerinden Zerrin Togay, Psikiyatrist Uz. Dr. Gönül Erdal Dağıstanlı, Yüksekova Kadınları Dayanışma Derneği kurucusu Hatice Temir, WAML YK üyesi Prof. Dr. Berna Arda, sanatçı, besteci ve söz yazarı Şehrazat.

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