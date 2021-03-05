İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, 19’u subay/astsubay, 30’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 1’i askeri öğrenci sorumlusu ‘mahrem imam’ toplam 40 şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak, sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi.

Daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYONDA 13 GÖZALTI

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, içeriksiz ve ID’siz Bylock kayıtları bulunan 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde operasyon talimatı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde asker kişilerle ilgilenen sivil imam oldukları değerlendirilen bir kısım şüpheliler ve yine 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü gibi görevler alan şüpheliler hakkında iki ayrı soruşturma yürütülüyor.

Soruşturmalar kapsamında içeriksiz ve ID’siz Bylock kayıtları bulunan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik talimat verildi. İstanbul merkezli 7 ilde dün itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarla gözaltına alınma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)