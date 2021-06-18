İstanbul’da 17 noktada su baskınına müdahale edildi

Hafta başından itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul'da, bugün öğlen 12.00'dan itibaren sağanak yağışlar yaşandı. Avrupa Yakası'nda başlayan yağış, Anadolu Yakası istikametinde ilerleyerek il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri şeklinde devam etti.

Yağışlar nedeniyle, kentin bazı noktalarında, alt geçitlerinde, ana arterlerinde göllenmeler yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri: İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm, yağış nedeni ile oluşan olumsuzluklara müdahale etti. İBB, 2 bin 500 personel, 28 JCB, 17 atego, 12 motopomp ve 20 kombine ile 24 saat nöbet tutmaya devam ediyor.

EN FAZLA YAĞIŞI ŞİŞLİ VE GÜNGÖREN ALDI

İBB AKOM'dan paylaşılan bilgiye göre, sağanak yağış sonucunda metrekare başına düşen yağmur miktarı şu şeklide ölçüldü: Hadımköy Mahallesi 49 kg/ m2, Şişli'de 40kg/metrekare, en az yağış alan mahalle olan Eyüpsultan'a bağlı Göktürk'de ise bu oran 9 kg/m2. Anadolu Yakası'nda bulunan Üsküdar'da ise 24kg/m2 yağış miktarı yaşandı.

İBB'NİN MÜDAHALE ETTİĞİ ALANLAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

* Çağlayan Alt Geçit Şişli Piyalepaşa istikameti – göllenme

* Zincirlikuyu Söğütlüçeşme yönü tünel çıkışı – göllenme

* Rami Demirkapı Kavşağı Alt Geçidi – göllenme

* Eyüpsultan Otakçılar Caddesi – göllenme

* Beyoğlu Halıcıoğlu Askerlik Şubesi önü – göllenme

* Vatan Caddesi İGDAŞ Ulubatlı – göllenme

* Balat Sahilyolu – göllenme

* Haliç Sosyal Tesisleri önü – göllenme

* Haliç Köprüsü orta yol – göllenme

* Eminönü İskeleler önü – göllenme

* Üsküdar Salacak Sahilyolu – göllenme

* D100 Altunizade Köprü üstü – Kısıklı istikameti – göllenme

* Bayrampaşa Maltepe Alt Geçit – göllenme

* Şişli Odesa Bulvarı Çağlayan Çıkışı – göllenme

* Sultangazi Necip Fazıl Caddesi – göllenme

* Kemeraltı, Meclisi Mebusan, Kılıçalipaşa Caddeleri (Karaköy Kabataş arası) – göllenme

* Başakşehir Başak Mah. Şeyh Şamil Cad. TEMA34 evleri önü – istinat duvarı çökmesi

(Bağcılar Kabataş tramvay seferleri Fındıklı durağına kadar yapılmakta, Fındıklı –Kabataş arasında seferler yapılamamaktadır.)