İstanbul’da 18 noktada su baskını yaşandı

Hafta başından itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul'da, sabah 10.00 itibariyle başlayan yağışlar, 11.00 itibariyle Avrupa Yakası güney kesimlerinde etkili oldu.

Yağışlar nedeniyle, kentin bazı noktalarında, alt geçitlerinde göllenmeler yaşandı. Yağış öncesi hali hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri; İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm, yağış nedeni ile oluşan olumsuzluklara müdahale etti.

Ortalama 30 kg/m2 gücünde, 45 dakika boyunca yağış alan bölgelerde; 2 bin 500 personel, 28 iş makinesi, 17 kamyon, 12 motopomp ve 20 kanal aracı ile nöbet tutmaya başladı.

EN FAZLA YAĞIŞI ŞİŞLİ VE GÜNGÖREN ALDI

AKOM verilerine göre sağanak yağmur sonucunda, Şişli'de metrekareye 47 kilogram, Güngören'de 30 kilogram yağış düştü. En az yağış alan mahalle olan Eyüpsultan'a bağlı Göktürk'de ise bu oran metrekareye 9,6 kilogram olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda Üsküdar'da metrekareye 10.3 kilogram, Kadıköy ilçesinde ise 9.8 kilogram yağış ölçüldü.

2 ARAÇ MAHSUR KALDI

İBB'nin müdahale ettiği su baskını yaşanan noktalardan biri de 2 aracın mahsur kaldığı Bayrampaşa Maltepe Köprü altı oldu. Müdahale edilen diğer noktalar ise şu şekilde:

* Ayvansaray Haliç Köprüsü altı, Kağıthane Silahtar Caddesi ile İmrahor Caddesi kesişimi , D100 Halıcıoğlu orta köprü, Balat Sahilyolu, Ambarlı Kumcular Yolu Caddesi, Halıcıoğlu Sütlüce Altgeçit, İETT Edirnekapı Garajı Metrobüs Bağlantı Yolu tünel içi, Bayrampaşa Tikveşli Köprü altı, Fatih Yenikapı Namık Kemal Altgeçidi, Davutpaşa YTÜ önü, Vatan Caddesi İGDAŞ Ulubatlı, Topkapı Altgeçit, Sarıyer Tünel girişi (Çayırbaşı yönü) bağlantı yolu, Samatya Altgeçidi, Eminönü iskeleler önü, Millet Caddesi Fındıkzade mevkii, Haliç Sosyal Tesisleri önü.

İBB: 98 NOKTADA ÇALIŞMA BAŞLATILDI, 59'U TAMAMLANDI

İBB'den yapılan açıklamada, İSKİ'nin İstanbul'un uzun yıllardır süregelen sel ve taşkın sorunlarını çözebilmek için büyük bir altyapı projesi yürüttüğü belirtilerek şöyle denildi:

* İSKİ, kentin kritik durumdaki 98 bölgesinde çalışmaları başlattı. Bu müdahaleler sonucu 59 noktadaki su baskını, göllenme gibi sorunlar tamamen ortadan kaldırıldı. 39 noktada ise çalışmalar devam ediyor.

* Özellikle, bugün Bayrampaşa metro önü ve Bayrampaşa Ulubatlı Metro arasındaki noktadaki taşkın sorunları, yapımı İSKİ tarafından devam eden Ayvalıdere Tüneli'nin tamamlanmasıyla ortadan tamamen kalkacak.

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