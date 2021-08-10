İstanbul’da 2 günde 6.5 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul'da polis ekipleri, kaçak olarak ülkeye sokulan ürünlere yönelik 2 günde 4 ilçede 16 adrese operasyon düzenledi. Baskında fiyatı 200 bin lirayı bulan lüks saatlerin imitasyonundan, insilün ilacına; oyun konsolundan, fotoğraf makinesi lensine kadar toplamda 6 buçuk milyon liralık ürün ele geçirildi.

HABIP ATAM

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Operasyon, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri bazı işyeri ve depolarda ülkemize kaçak olarak getirilen ürünler olduğunu belirleyince harekete geçildi. Yapılan çalışmaların ardından, 2 – 4 Ağustos tarihleri arasında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fatih, Sarıyer, Pendik ve Esenler’de 16 adrese düzenlenen baskınlarda, 11 şüpheli yakalandı.

LÜKS SAAT DE VAR İLAÇ DA

Adreslerde yapılan aramalarda, 14 bin 272 telefon ekranı, 14 bin 110 şarj aleti, 3 bin 745 batarya, 285 oyun konsolu, 279 cep telefonu, 29 fotoğraf makinesi lensi, 5 fotoğraf makinesi, bin 755 kutu ilaç, bin 272 adet kol saati ve farklı türde çok sayıda ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin gümrük kaçağı olduğu ve piyasa değerinin 6 buçuk milyon lirayı bulduğu belirtildi.

İLAÇLAR AFGANİSTAN’A GİDECEKTİ

Polisin ele geçirdiği ürünler arasındaki ilaçlar ve lüks saatler dikkat çekti. Şeker ve kan sulandırıcı ilaçlardan oluşan bin 755 paket içindeki 7 bin 894 adet ilacın çoğunun kan sulandırıcı ve şeker ilacı olduğu belirtildi. İlaçların yabancı uyruklu bir kişi tarafından depoda tutulduğu öğrenildi. Şüphelinin ilaçları Afganistan’a götürmeye çalıştığı belirtildi. Polis, ilaçların ecza depolarından yada usulsüz reçetelerle eczanelerden alındığını değerlendirirken konuyla ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi.

LÜKS SAATLERİN İMİTASYONU

Ele geçirilen lüks saatlerin ise Fatih Kapalıçarşı’daki bir iş yerinde bulunduğu öğrenildi. Ele geçirilen saatlerin yüksek kaliteli imitasyon ürünler olduğu belirtildi. Orijinali 200 bin lirayı bulan saatlerin 500 ila bin dolar arasında satıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkına “Kaçakçılık Kanunu’na Muhalefet” suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.