İstanbul’da 709 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlere yönelik çalışma İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri “Kurban Bayramı tedbirleri” kapsamında 11 ilçede çalışma yaptı. Çevik kuvvet ekiplerinin de katılığı 15 – 25 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, ülkemize yasal yollardan giren ancak vize süresi dolan 214’ü Afganistan uyruklu 709 kişi yakalandı.

Çoğu Maltepe ve Bakırköy’de yakalanan kaçak göçmenlerin denize girmek ve mangal yapmak için sahile gelen gençlerden oluştuğu belirtilidi. Kaçak göçmenler yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.