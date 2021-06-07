İstanbul’da aç kalan domuzlar mahalleye indi

Sultangazi Habipler Mahallesi’nde, gece saatlerinde domuz sürüsü görüldü. Aç oldukları düşünülen domuzlar, yolda yiyecek aradı. Bu sırada yoldan geçmekten olan bir aracın sürücüsünün kornaya basmasıyla ağaçlık alana giren domuzlar gözden kayboldu. Domuzlar nedeniyle mahallede birçok kişinin korkarak sokağa çıkmadığı öğrenildi.

GEÇ KALINMADAN ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Mahallede karşılaştığı domuzları cep telefonu ile kaydederek görüntüleri komşularına izletip dikkatli olmalarını isteyen Özgür Koto, şunları söyledi: İki gün önce sokaktan caddeye çıkmak için aracımla beş tane domuz gördüm ve korkutup bölgeden uzaklaştırmak için aracım ile peşlerinden gittim. Burası kalabalık bir mahalle ve çok çocuk var. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını ve tedbir almasını istiyoruz. Daha önce tilki ve yılan gibi hayvanlar ile çok karşılaştık ama bunlara alıştık fakat domuz konusu çok daha önemli yarın geç kalınmadan çözüm istiyoruz. (İHA)