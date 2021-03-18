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İstanbul’da bıçaklı dehşet

Gaziosmanpaşa'da yabancı uyruklu 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan kişinin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güncellenme: 23:58, 18/03/2021
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İstanbul’da bıçaklı dehşet

Olay, Karayolları Mahallesi 648 Sokak’ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 kişi arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, kavga ettiği kişiyi göğsünden defalarca bıçakladı. Bıçaklanan kişi kendisini, yaşadığı dükkanın deposuna attı. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yabancı uyruklu kişi ambulansla, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta ve yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı depoda incelemelerde bulundu.

Kavgayı gören mahalle sakini, “Evdeydim benim evim hemen aşağıda. Sesleri duyduktan sonra dışarıya çıktım. Bizim biraderde ayırmaya çalışıyordu. Bunları ayırmaya çalışıyorlar. Bu sırada biri bıçak çıkartıyor. Defalarca kalp tarafından bıçaklıyor.” diye konuştu. DHA

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