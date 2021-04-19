İstanbul’da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın son katında yaşandı. Aynı mahallede bir ganyan bayinin sahibi olan Erdal Korkmaz’dan haber alamayan iş yerindeki komşuları, durumu yakınlarına haber verdi.

Alt komşusu, yukarı çıktığında Korkmaz’ın evinin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde Korkmaz’ı kanlar içinde bulan komşusu durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SİLAHLA VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Korkmaz’ın, silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, evdeki kovanları ve tabancayı buldu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Korkmaz’ın vefat ettiği haberini alan yakınları ise olay yerine geldi. Kardeşinin ölüm haberini alan ablası apartmanın önünde fenalaştı. Sinir krizi geçiren kadına, çevredekiler yardım etti. DHA