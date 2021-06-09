İstanbul’da cinayet şüphelisi 10 ay sonra yakalandı

Beykoz, İncirliköy Mahallesi, Ayvalıdere Caddesi üzerinde 19 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda otomobilin içinde oturan Hasan Turan, silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırganın ağır yaraladığı Hasan Turan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ŞÜPHELİ 10 AY SONRA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerinde ölen kişinin otomobilinin bir süre başka bir araç tarafından takip edildiğini belirledi. Görüntülerde takip eden araçtan inen bir kişinin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda bu otomobilden çıkarak cinayeti işleyen kişi olarak teşhis edilen E.Ş. önceki gün Avcılar, Firuzköy mahallesi, Plevne caddesi üzerinde gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda şüphelinin kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmediği öğrenildi. Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği, olayla ilgili 2 kişinin daha arandığı belirtildi. Öte yandan işlemleri tamamlanan şüpheli E.Ş. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)