İstanbul’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, 20.00 sıralarında Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, içerisinde Mutlu Doğan Yıldırım (39) ve Erkan Yıldırım'ın (51) bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak yol kenarına savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinde Mutlu Doğan Yıldırım'ın kalbinin durduğunu tespit edildi.

Duran kalbi uzun süren kalp masajının ardından tekrar çalıştırılan ve ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Erkan Yıldırım'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. İHA

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