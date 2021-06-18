Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce FETÖ şirketlerinde çalışan 22 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Güncellenme: 11:28, 18/06/2021
HaberlerGünün İçinden

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, FETÖ'nün kayyuma devredilen çatı şirketlerinden Kaynak Holding'in alt şirketlerinde çalışan bazı şüphelileri tespit etti. FETÖ'yle farklı bağlantıları olduğu öne sürülen 27 şüphelinin yakalanması için bu sabah düğmeye basıldı.

22 GÖZALTI 

İstanbul genelinde saat 05.30'da başlayan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İlginizi ÇekebilirMİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ'nün kilit ismi yakalandıMİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ'nün kilit ismi yakalandı

 

 

Emniyet Esenyurt FETÖ gözaltı istanbul operasyon Polis Sağlık Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:11:09,