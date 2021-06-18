İstanbul’da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, FETÖ'nün kayyuma devredilen çatı şirketlerinden Kaynak Holding'in alt şirketlerinde çalışan bazı şüphelileri tespit etti. FETÖ'yle farklı bağlantıları olduğu öne sürülen 27 şüphelinin yakalanması için bu sabah düğmeye basıldı.

22 GÖZALTI

İstanbul genelinde saat 05.30'da başlayan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.