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İstanbul’da HTŞ ve IŞİD’e finansman sağlamakla suçlanan 3 şüpheli tutuklandı

 Suriye’de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı radikal örgütlerden Heyet Tahrir El-Şam’a (HTŞ) ve IŞİD’e finansman sağladıkları şüphesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncellenme: 09:25, 16/03/2021
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İstanbul’da HTŞ ve IŞİD’e finansman sağlamakla suçlanan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Polisi, aşırı uç radikal terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, El Kaide uzantısı HTŞ ile  Suriye'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı radikal örgütlerden Heyet Tahrir El-Şam'a (HTŞ) ve IŞİD'e finansman sağladıkları şüphesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İNFAK ADI ALTNDA PARA TOPLAMIŞLAR

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. yakın bazı kişileri bu örgütlere finansman sağladıkları şüphesiyle yakın takibe almış, adı geçen şüphelilerin, ‘infak' adı altında toplanan paraları söz konusu örgütlere aktardığı gerekçesi ile 12 Mart'ta 19 şüphelinin yakalanması için 10 ayrı ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Fon sağlamak amacıyla “infak” adı altında örgütlere para transferi yapmakla suçlanan 16 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları dün sona erdi.
Yakalanan zanlıların 5'i polisteki ifade işlemlerinin ardın emniyetten serbest bırakıldı. Geri kalan diğer 11 şüpheli mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Zanlıların 8'i hakkında ‘Adli Kontrol Kararı' verilirken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHA)

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